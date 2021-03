Compleanni su Facebook: auguri, avvisi e ringraziamenti automatici (Di domenica 7 marzo 2021) Ormai è tradizione ricevere, il giorno del proprio compleanno, una quantità spropositata di auguri da tutti gli amici ed anche da persone che non si conoscono. Incredibile ma vero anche gente mai vista o che non si sente e non si vede da anni si mette a fare gli auguri di buon compleanno. La cosa può far piacere o no, ma, sarebbe anche buona educazione, ricambiare questi auguri oppure ringraziare chi li fa. Impossibile però rispondere a tutti, soprattutto se si hanno molti amici e si ricevono centinaia di messaggi di auguri di buon compleanno. In genere quindi, alla fine della giornata, si lascia un messaggio globale sul proprio profilo per il ringraziamento a tutti. Volendo però rispondere in modo individuale, c'è un'impostazione che può venire in aiuto, per ricevere la notifica su Chrome o su Firefox quando è il ... Leggi su navigaweb (Di domenica 7 marzo 2021) Ormai è tradizione ricevere, il giorno del proprio compleanno, una quantità spropositata dida tutti gli amici ed anche da persone che non si conoscono. Incredibile ma vero anche gente mai vista o che non si sente e non si vede da anni si mette a fare glidi buon compleanno. La cosa può far piacere o no, ma, sarebbe anche buona educazione, ricambiare questioppure ringraziare chi li fa. Impossibile però rispondere a tutti, soprattutto se si hanno molti amici e si ricevono centinaia di messaggi didi buon compleanno. In genere quindi, alla fine della giornata, si lascia un messaggio globale sul proprio profilo per il ringraziamento a tutti. Volendo però rispondere in modo individuale, c'è un'impostazione che può venire in aiuto, per ricevere la notifica su Chrome o su Firefox quando è il ...

