Coldiretti Fvg consegna a Maria Giovanna Elmi il cuscino per le mamme del Sud Sudan (Di domenica 7 marzo 2021) Anche la Coldiretti del Friuli Venezia Giulia partecipa al progetto “Solo dal cuore” a favore delle mamme del Sud Sudan. E lo fa consegnando simbolicamente il cuscino Fvg dell’operazione solidale #solodalcuore promossa da Donne Impresa Coldiretti a Maria Giovanna Elmi, la nota conduttrice televisiva, entusiasta di fare da testimonial all’iniziativa promossa, oltre che da Coldiretti nazionale, dai Medici con l’Africa Cuamm. Un aiuto concreto: attraverso il sito www.solodalcuore.it è possibile comprare un “Cuore della Gratitudine” in seta 100% made in Italy; per ciascun acquisto verranno donati 15 euro per contribuire a migliorare le condizioni delle donne africane, soprattutto in un momento delicato come quello della ... Leggi su udine20 (Di domenica 7 marzo 2021) Anche ladel Friuli Venezia Giulia partecipa al progetto “Solo dal cuore” a favore delledel Sud. E lo fando simbolicamente ilFvg dell’operazione solidale #solodalcuore promossa da Donne Impresa, la nota conduttrice televisiva, entusiasta di fare da testimonial all’iniziativa promossa, oltre che danazionale, dai Medici con l’Africa Cuamm. Un aiuto concreto: attraverso il sito www.solodalcuore.it è possibile comprare un “Cuore della Gratitudine” in seta 100% made in Italy; per ciascun acquisto verranno donati 15 euro per contribuire a migliorare le condizioni delle donne africane, soprattutto in un momento delicato come quello della ...

Advertising

tabletquotidia2 : COLDIRETTI #FVG CONSEGNA ALLA #ELMI CUSCINO PER MAMME DEL SUD SUDAN - effe_news : Coldiretti Fvg consegna a Maria Giovanna Elmi il cuscino per le mamme del Sud Sudan - Carmela_oltre : RT @TgrRaiFVG: Coldiretti lancia l'allarme raccolti. Lo stop alle frontiere per tanti lavoratori agricoli stranieri impegnati nelle campagn… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Coldiretti lancia l'allarme raccolti. Lo stop alle frontiere per tanti lavoratori agricoli stranieri impegnati nelle campagn… - TgrRaiFVG : Coldiretti lancia l'allarme raccolti. Lo stop alle frontiere per tanti lavoratori agricoli stranieri impegnati nell… -