Chiara Ferragni e Fedez | il Codacons torna all’attacco | “La classifica di Sanremo rischia di essere annullata”

Leggi su biccy

(Di domenica 7 marzo 2021) L’ultima puntata di ‘vs Ferragnez‘ è andata in onda a febbraio, quando l’associazione ha chiesto l’esclusione immediata didal Festival di. Ieri sera con un comunicato pubblicato da Adnkronos ilse l’è presa con, colpevole di aver chiesto ai follower di votare per il marito (ma seriamente fanno?!). “vigilerà sull’andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubblico da casa, per verificare se l’appello dia votare il maritoin gara acon Francesca Michielin possa incorrere in qualche violazione. Il regolamento del festival prevede la par condicio per tutti gli ...