Cantanti stonati a Sanremo 2021 | stoccata di Lorella Cuccarini ai Big

(Di domenica 7 marzo 2021)niente male, quella che arriva daed indirizzata aidi. La conduttrice ora insegnante di ballo ad Amici 20, nella puntata di ieri su Canale 5 ha lanciato una frecciatina ai Big in gara all’Ariston definendoli in gran partelancia una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

sugamanosuga : non cretal ferro che shada i cantanti stonati a sanremo - blogtivvu : Cantanti stonati a #Sanremo2021: stoccata di Lorella Cuccarini ai Big #amici20 - Sherab_Taye : #sanremo che tristezza sentire cantanti stonati. - AngeloMassimi : Lo scempio di questa edizione del Festival sta arrivando al suo apice. L'impero #ferragni porterà a casa il risulta… - MailMario : RT @Sluss3n: Comunque mi hanno deluso più lo Stato Sociale che tutti quei cantanti stonati #Sanremo2021 -

La conduttrice ora insegnante di ballo ad Amici 20 , nella puntata di ieri su Canale 5 ha lanciato una frecciatina ai Big in gara all'Ariston definendoli in gran partea ...Anche Orietta Berti parla deia Sanremo (adsbygoogle = window.adsbygoogle - - []).push({});Lo stile glam rock conquista Sanremo; Madame e La Rappresentante di lista stupiscono in bianco. Ecco i migliori look dell'Ariston per la quinta serata, la finale ...Fedez e Francesca Michielin conquistano il secondo posto al Festival di Sanremo, ma qualcosa stona durante la proclamazione del podio. Amadeus, mostra il foglio con la classifica che vede la ...