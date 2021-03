Campania, 2560 positivi. Il tasso positivi/tamponi è al 10,49% (Di domenica 7 marzo 2021) Sono 2560 i positivi del giorno, in Campania. Calcolati su 24.393 tamponi. Il tasso positivi/tamponi è al 10,49%. Il bollettino dell’Unità di crisi conta altri 13 morti nelle ultime 48 ore. I guariti sono 385. Di seguito il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 145 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata) Posti letto di degenza occupati: 1.396. Ricordiamo che da domani la Campania sarà in zona rossa per due settimane. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 marzo 2021) Sonodel giorno, in. Calcolati su 24.393. Ilè al 10,49%. Il bollettino dell’Unità di crisi conta altri 13 morti nelle ultime 48 ore. I guariti sono 385. Di seguito il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 145 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata) Posti letto di degenza occupati: 1.396. Ricordiamo che da domani lasarà in zona rossa per due settimane. L'articolo ilNapolista.

Covid, 2560 i nuovi contagi in Campania Info Cilento Covid: 2560 nuovi positivi in Campania. 13 decessi e 385 guariti StampaSono 2560 (di cui 351 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi positivi in Campania su 24.393 tamponi (di cui 4.521 antigenici). Il dato dell’Unità di Crisi rileva 2024 asintomatici ...

Covid, in Campania 2.560 positivi e 13 deceduti Questo il quadro di domenica 7 marzo della diffusione del contagio da coronavirus in Campania, secondo i dati forniti dall'Unità di crisi regionael: Positivi del giorno: 2.560 (di cui 351 casi identif ...

