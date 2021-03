Barbara d’Urso smascherata da Dayane: gli scatti sensuali (Di domenica 7 marzo 2021) Con la fine del Grande Fratello Vip, le fanpage dei protagonisti del reality non si sono fermate, ma continuano a sostenere i loro personaggi preferiti, ripescando anche ricordi dal passato. I fan di Dayane Mello hanno condiviso su Instagram una vecchia intervista realizzata negli studi di Canale 5 proprio con Barbara d’Urso. Barbara d’Urso ha annunciato che quella di oggi a Domenica Live sarà una puntata speciale, dove Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 7 marzo 2021) Con la fine del Grande Fratello Vip, le fanpage dei protagonisti del reality non si sono fermate, ma continuano a sostenere i loro personaggi preferiti, ripescando anche ricordi dal passato. I fan diMello hanno condiviso su Instagram una vecchia intervista realizzata negli studi di Canale 5 proprio conha annunciato che quella di oggi a Domenica Live sarà una puntata speciale, dove Articolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Barbara D’Urso ha appena twittato : «@nzingaretti in un partito che tratta argomenti molto diversi tra loro hai por… - Pinucciosono : Barbara D'urso esprime solidarietà a Zingaretti - marco_rullo : Siamo alle comiche finali: quelli che occupano, questo qui che va da Barbara D'Urso. Non sarebbe il caso di chiuder… - francofontana43 : Zingaretti oggi parla in televisione. È atteso da Barbara D’Urso cui aveva dato sostegno, tra le polemiche @Corriere - angiuoniluigi : RT @Corriere: Zingaretti oggi in tv da Barbara D’Urso. Per la leadership del Pd Pinotti e Delrio -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Mediaset, stop a «Live - Non è la d’Urso». Da aprile un nuovo spazio per la conduttrice Corriere della Sera