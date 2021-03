ATP Rotterdam 2021, Andrey Rublev vince l’ottavo titolo in carriera e batte in due set Marton Fucsovics (Di domenica 7 marzo 2021) Un rullo compressore. Andrey Rublev conquista l’ottavo titolo in carriera e si laurea campione nel torneo di Rotterdam (Paesi Bassi) per la prima volta. Il russo (n.8 del mondo) ha sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics (n.59 del ranking) per 7-6 (4) 6-4 in quasi due ore di gioco. Una partita nella quale, alla lunga, il pressing da fondo del tennista nativo di Mosca è stato premiato, trovando delle crepe nella difesa del rivale. Rublev ha archiviato la pratica con 9/15 punti vinti a rete, 53/74 punti vinti al servizio, 28 vincenti e 11 errori non forzati contro i 21 del magiaro. Nel primo set l’avvio del top-10 è un po’ balbettante e le quattro palle break concesse nel primo game ne sono una dimostrazione. Il russo si ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Un rullo compressore.conquistaine si laurea campione nel torneo di(Paesi Bassi) per la prima volta. Il russo (n.8 del mondo) ha sconfitto l’ungherese(n.59 del ranking) per 7-6 (4) 6-4 in quasi due ore di gioco. Una partita nella quale, alla lunga, il pressing da fondo del tennista nativo di Mosca è stato premiato, trovando delle crepe nella difesa del rivale.ha archiviato la pratica con 9/15 punti vinti a rete, 53/74 punti vinti al servizio, 28nti e 11 errori non forzati contro i 21 del magiaro. Nel primo set l’avvio del top-10 è un po’ balbettante e le quattro palle break concesse nel primo game ne sono una dimostrazione. Il russo si ...

