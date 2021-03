8 marzo: ‘La forza delle donne al tempo del Covid’ domani evento Fi con Berlusconi (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – domani, alle ore 17.30, Azzurro Donna organizza un webinar dal titolo “Su tutti i fronti. La forza delle donne al tempo del Covid”. Introdurrà i lavori Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, cui seguirà l’intervento del presidente di forza Italia, Silvio Berlusconi. Al webinar prenderanno mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova evangelizzazione; Mara Carfagna, ministro per il Sud e coesione territoriale; Roberta Metsola, vicepresidente del Parlamento europeo. Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) –, alle ore 17.30, Azzurro Donna organizza un webinar dal titolo “Su tutti i fronti. Laaldel Covid”. Introdurrà i lavori Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, cui seguirà l’intervento del presidente diItalia, Silvio. Al webinar prenderanno mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova evangelizzazione; Mara Carfagna, ministro per il Sud e coesione territoriale; Roberta Metsola, vicepresidente del Parlamento europeo. Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

