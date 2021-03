(Di sabato 6 marzo 2021)DEL 6 MARZOORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; PARTIAMO DA RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA SPOSTIMAOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA PROTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLE VERDE E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2021 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2021 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

Corriere della Sera

Scrive: " Incrocio via- via Reggio Calabria: tre pali privi di segnale stradale, per" ad personam "... privati... ". Poi "faccio mente locale" ed affiora il ricordo e un amaro ...DEL 6 MARZO 2021 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... RIMOSSO INVECE IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI SULLA CARREGGAITA ESTERNA TRA LA- ...