Traffico Roma del 06-03-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 marzo 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane non molto ilregistrato in queste ore tutto regolare sulla tangenziale già appena lizzata da un incidente avvenuto all’altezza della Tiburtina in direzione Salaria proseguono i lavori sul viadotto della Magliana tratta dellaFiumicino riaperta al transito la carreggiata in direzione di Fiumicino Ma da ieri l’autostrada è chiusa in direzione dell’EUR tra l’uscita via della Magliana Trastevere e le Tre Fontane Ciò comporta per chi proviene da Fiumicino e dal raccordo anulare uscita obbligatoria allo svincolo Magliana Trastevere a coloro che Provenendo da ...