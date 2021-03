Sergio Pellissier | “L’Inter non perde più | Juve? Serve tempo Venezia | che sorpresa!”

(Di sabato 6 marzo 2021), ex attaccante del Chievo Verona, ha rilasciato qualche battuta a tuttomercatoweb sul momento del calcio italiano. L’ex bomber clivense si è soffermato sulla corsa scudetto, sulla garantus-Lazio di questa sera, sulla grade sorpresa incarnata dalin Serie B trovando ancheper un commento su Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Ecco i passaggi più significati: Scudetto aled il momento dellantus: “Credevo molto nel Milan. Ma la rosa ha qualcosa in meno delche ha una marea di giocatori in più. Tra coppa e campionato diventa difficile. Enonpiù.ntus? Dallati aspetti sempre qualcosa in più. ...

PELLISIER INTERVISTA JUVENTUS LAZIO - Queste le parole dell'ex attaccante del Chievo ,, rilasciate ai microfoni di TMW, in vista del big match tra Juventus e Lazio . Juventus - Lazio, l'intervista di'Sono due squadre che fanno tanti gol. La Juventus ...Lo storico ex attaccante del Chievo Veronaha rilasciato un'intervista a 90min.com dove ha ripercorso alcune tappe della sua carriera: 'Il Chievo era fatto prima di tutto di uomini e poi di giocatori. Era un gruppo di ...ROMA – Sarà il primo big match della 26° giornata di Serie A. Juventus – Lazio è una partita dal grande fascino che mette in palio una buona fetta di stagione per entrambe le squadre. I bianconeri dev ...PELLISSIER VENEZIA - Sergio Pellissier, ex giocatore ed ex dirigente del Chievo Verona, ha parlato a tuttomercatoweb.com, soffermandosi ...