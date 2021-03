Serena Rossi | chi è il compagno Davide Devenuto e il figlio Diego

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 marzo 2021) Nato a Roma il 15 marzo del 1972,è un attore italiano, noto per essere Andrea nella soap opera di Rai 3, Un Posto al Sole. La sua carriera come attore inizia nel 1997, quando frequenta per tre anni la scuola di Beatrice Bozza, grazie alla quale debutta nel 1998 con la commedia teatrale Woody si racconta. In seguito, ha preso parte a vari seminari con Michael Margotta e ha frequentato i laboratori di Geraldine Baron.è stato protagonista di ruoli secondari tra film e cortometraggi, finché nel 2003 non ha fatto il suo ingresso nella soap Un Posto al Sole, nel ruolo di Andrea Pergolesi, dove ancora oggi continua a recitare. Grazie al personaggio di Andrea Pergolesi, interpretato dal 2003 al 2020, l’attore si è fatto conoscere al grande pubblico. L’addio alla fiction, annunciato ...