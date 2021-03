Sanremo 2021 | Madame come Loredana Bertè in abito da sposa all’Aristo

Leggi su youmovies

(Di domenica 7 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.continua a stupire con i suoi look a, se il suo talento musicale per molti non è stata una sorpresa i suoi outfit hanno decisamente infiammato i social in queste serate. Anche in occasione della finale non smette di sorprendere il pubblico a casa, questa sera ha scelto di indossare undi Dior bianco taglio