Sanremo 2021, la classifica provvisoria della quarta serata (Di sabato 6 marzo 2021) Al primo posto resta ancora Ermal Meta seguito da Willie Peyote e Arisa Questa sera sarà decretato il vincitore del Festival di Sanremo 2021. Ieri sera, venerdì 5 marzo, ha votato la Sala Stampa i 26 big in gara, che hanno premiato Colapesce Dimartino – al primo posto – poi Maneskin e Willie Peyote. I voti della Sala Stampa sono stati sommati poi a quelli della Giuria Demoscopica, da qui è stata stilata una nuova classifica provvisoria: ancora in testa c'è Ermal Meta. Nella serata di stasera però spazio al televoto: ancora tutto da vedere, questo voto potrebbe cambiare infatti il risultato. Di seguito la classifica provvisoria generale della quarta serata: 1 – Ermal Meta 2 – Willie ...

