San Bartolomeo in Galdo | l’annuncio del sindaco | “Sono positivo al covid”

Tempo di lettura: 2 minuti"E poi ti arriva la notizia che non avresti mai voluto ricevere e non avresti mai voluto dare alla tua famiglia ed alla tua comunità: Sono positivo al covid-19.Mercoledì ho avuto contatti a Benevento con un collega e caro amico che poi è risultato positivo! Poco fa ho iniziato ad accusare qualche sintomo tipo influenza (brividi, qualche linea di febbre ed un po' di tosse) e subito mi Sono sottoposto ad un tampone antigenico.Io e Francesca (fortunatamente al momento negativa) siamo in isolamento domiciliare. Invito tutti coloro che nelle ultime 48 ore hanno avuto contatti con me, ad osservare volontariamente un periodo di isolamento domiciliare e poi, nel caso, a sottoporsi ad un tampone. Vi prego, non abbassate la guardia. Vi assicuro che il contatto con il mio collega è ...

Focolaio Covid nello studentato. All'origine una festa non autorizzata San Bartolomeo: otto universitari sono risultati positivi, 34 sono in attesa di tampone, 242 quelli in isolamento. Credits

Tre sindaci e Cia: «No a 75 mila pannelli fotovoltaici nella riserva Unesco del Monte Peglia» Quasi 75 mila pannelli fotovoltaici da installare su circa 40 ettari sul Monte Peglia. Questo il progetto contro cui si sono schierati compattamente i sindaci di Ficulle, Parrano e San Venanzo che, ve ...

