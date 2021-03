Rublev-Fucsovics in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp 500 Rotterdam 2021 (Di sabato 6 marzo 2021) Andrey Rublev e Marton Fucsovics sono i finalisti dell’Atp 500 di Rotterdam 2021, evento in corso di svolgimento in Olanda. Il russo ha sconfitto Stefanos Tsitsipas in semifinale, confermando il proprio rullino di marcia straordinario. L’ungherese, invece, ha palesato la propria condizione fisica straripante, superando nettamente Borna Coric. La finale tra Rublev e Fucsovics andrà in scena domenica 7 marzo, non prima delle ore 15.30. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell’emittente televisiva menzionata. In alternativa alle opzioni citate, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Andreye Martonsono i finalisti dell’Atp 500 di, evento in corso di svolgimento in Olanda. Il russo ha sconfitto Stefanos Tsitsipas in semifinale, confermando il proprio rullino di marcia straordinario. L’ungherese, invece, ha palesato la propria condizione fisica straripante, superando nettamente Borna Coric. La finale traandrà in scena domenica 7 marzo, non prima delle ore 15.30. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell’emittente televisiva menzionata. In alternativa alle opzioni citate, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti ...

