Pensioni, rispunta l’ipotesi Quota 92. Ma la fregatura è dietro l’angolo: ecco come funziona (Di sabato 6 marzo 2021) Il governo non ha ancora messo mano alla riforma delle Pensioni. L’unica cosa certa per il momento è che alla fine di dicembre Quota 100 non sarà rinnovata. Tra le varie proposte che sono sul tappeto c’è quella del dem Graziano Delrio che ha ritirato fuori Quota 92. «Per un Italia più giusta. Allo scadere di Quota 100, introduciamo Quota 92 (30 anni di contributi e 62 d età) che aiuti donne e lavoratori impegnati in lavori usuranti. Diamo maggiori garanzie ai giovani. Anche così si esce dalla crisi». Pensioni, la proposta del dem Delrio La proposta però permetterebbe l’uscita anticipata soltanto ad una categoria ristretta di lavoratori. Da un lato le donne e dall’altro coloro che svolgono lavori usuranti. Per le donne già c’è l’opzione donna. Quindi la proposta è rivolta a una platea ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021) Il governo non ha ancora messo mano alla riforma delle. L’unica cosa certa per il momento è che alla fine di dicembre100 non sarà rinnovata. Tra le varie proposte che sono sul tappeto c’è quella del dem Graziano Delrio che ha ritirato fuori92. «Per un Italia più giusta. Allo scadere di100, introduciamo92 (30 anni di contributi e 62 d età) che aiuti donne e lavoratori impegnati in lavori usuranti. Diamo maggiori garanzie ai giovani. Anche così si esce dalla crisi»., la proposta del dem Delrio La proposta però permetterebbe l’uscita anticipata soltanto ad una categoria ristretta di lavoratori. Da un lato le donne e dall’altro coloro che svolgono lavori usuranti. Per le donne già c’è l’opzione donna. Quindi la proposta è rivolta a una platea ...

Rispunta la "task force" ma questa volta a pagamento. Draghi si affida alla statunitense McKinsey, al centro di numerose critiche La società di consulenza è implicata in numerose vicende che ne hanno minato la credibilità internazionale. Dalla crisi degli oppioidi in Usa alle strette relazioni con la monarchia saudita ...

