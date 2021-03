Papa Francesco in Iraq parli anche dei peccati di chi lo accoglie (Di sabato 6 marzo 2021) Sarà un’emozione vedere Papa Francesco raggiungere i luoghi dell’Iraq dove cinque anni fa i profughi cristiani di Ainkawa o Dawodiye mi imploravano di portare in Europa il grido di aiuto di comunità che il fondamentalismo islamico decimava e perseguitava da anni. Vivevano e pregavano ammassati in campi profughi, case e chiese di lamiera, dopo essere stati cacciati dai loro villaggi e dalle loro case per mano dell’Isis. Molti venivano da Qaraqosh, la città cristiana sulla piana di Niniveh dove si recherà il Pontefice, allora nelle mani del “califfato”. Mi dissero che Francesco aveva da poco rinunciato a recarsi da loro per motivi di sicurezza. Si chiedevano: “Perché? A proteggerlo non sono gli uomini, ma Dio”. Il Papa insisterà, come ha fatto al suo arrivo, sulla comune radice abramitica di Ebraismo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Sarà un’emozione vedereraggiungere i luoghi dell’dove cinque anni fa i profughi cristiani di Ainkawa o Dawodiye mi imploravano di portare in Europa il grido di aiuto di comunità che il fondamentalismo islamico decimava e perseguitava da anni. Vivevano e pregavano ammassati in campi profughi, case e chiese di lamiera, dopo essere stati cacciati dai loro villaggi e dalle loro case per mano dell’Isis. Molti venivano da Qaraqosh, la città cristiana sulla piana di Niniveh dove si recherà il Pontefice, allora nelle mani del “califfato”. Mi dissero cheaveva da poco rinunciato a recarsi da loro per motivi di sicurezza. Si chiedevano: “Perché? A proteggerlo non sono gli uomini, ma Dio”. Ilinsisterà, come ha fatto al suo arrivo, sulla comune radice abramitica di Ebraismo, ...

