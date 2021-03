Pace fiscale 2021 | cosa prevede il provvedimento in definizione al ministero dell’Economia

(Di sabato 6 marzo 2021)? Si va verso undi cancellazione automatica delle cartelle esattoriali fino a 5mila euro d’importo, emesse tra il 2000 ed il 2015 e non ancora incassate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. E’ quanto emerge dalle indiscrezioni sul Decreto sostegno, ilche il governo Draghi sta approntando per supplire alla mancata approvazione del Ristori 5 da parte del governo Conte bis dimissionario. (segue dopo la foto) ARTICOLO Scadenze rinviate per il pagamento di Rottamazione ter e “saldo e stralcio”: ilinal...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pace fiscale

Corriere della Sera

Bollo auto non pagato? Multe non pagate? Si profila una nuova2021 con il decreto sostegno che il governo Draghi sta elaborando. La 'sanatoria' può risultare utile anche agli automobilisti distratti o indisciplinati. Il provvedimento in elaborazione ...Le modalità e la consistenza della possibilesono almeno sei e si va da un'ipotesi minima che prevede il condono delle cartelle fino a un importo di 3 mila euro con un costo per lo Stato ...Pace fiscale 2021 cosa prevede? Cancellazione cartelle fino a 5mila euro, ma c'è ipotesi di stralcio totale di quelle tra il 2000 ed il 2015.Bollo auto non pagato? Multe non pagate? Si profila una nuova pace fiscale 2021 con il decreto sostegno che il governo Draghi sta elaborando. La 'sanatoria' può risultare utile ...