"Non rinuncio ai soldi del M5S". Casaleggio vuole dare a Di Battista "Controvento" e arruolare gli espulsi (Di sabato 6 marzo 2021) Stavolta Davide Casaleggio manda avanti la sua socia, Enrica Sabatini, per azzannare i Cinquestelle, contro-ventiare di azioni legali per riavere i soldi che vanta per la piattaforma "Rosseau" e sventolare, è il caso di dire, il suo manifesto Controvento, probabile movimento concorrente del M5S che corteggia, in prima linea, gli espulsi. Controvento e le minacce politiche e giudiziarie al M5S «Dal 2012 siamo cresciuti molto e siamo riusciti a costruire un'infrastruttura digitale con straordinarie potenzialità. La tecnologia però è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Per questo motivo abbiamo deciso di definire, in modo chiaro, le buone pratiche attraverso le quali Rousseau può esercitare pienamente un ruolo di garanzia. Il manifesto nasce affinché non sorgano più in futuro contestazioni sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Non rinuncio Sola con 4 figli in Dad: lascio il lavoro Da sola con 4 figli dai 4 ai 15 anni, appena ha capito che la scuola avrebbe chiuso, Mara ha scelto di lasciare il lavoro perché "non posso lavorare da casa e quindi - racconta - o rinuncio o do il mio stipendio a una tata, sempre che venga". "Lavoro in una casa di cura e, vista la situazione - spiega la mamma - ho preferito ...

Sanremo 2021, la moglie di Amadeus svela un retroscena "piccante": ecco cosa ha rivelato Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti.

Paola Turci parla del flirt con Francesca Pascale: «Non rinuncio alle relazioni che... Secolo d'Italia NBA, Blake Griffin saluta i Detroit Pistons Il giocatore ha deciso di rinunciare a 13.3 milioni dei 75.6 che avrebbe dovuto percepire in questa e nella prossima stagione ...

Nardella: "La rinuncia di Zingaretti rischia di acuire lo scontro sui nomi" Il sindaco di Firenze sulle dimissioni del segretario: "Sbagliata una resa dei conti sul segretario, quando la priorità è l`emergenza e soprattutto rilanciare il nostro ruolo nel governo Draghi" ...

