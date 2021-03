Muti e l'Orchestra Cherubini a Bergamo per le vittime del Covid, sponsor Bper (Di sabato 6 marzo 2021) (Adnkronos) - Sarà un concerto-evento in uno scenario di grande bellezza come il Teatro Donizetti di Bergamo quello che vedrà Riccardo Muti alla guida dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, sponsorizzato da Bper Banca. Il concerto sarà registrato a porte chiuse il 10 marzo, nel teatro da poco restaurato, e sarà trasmesso il 21 marzo in streaming sul sito di Bper ( "Tutto il paese è ancora sofferente per il diabolico virus - ha proseguito Muti - ma il concerto è un segnale che Bper Banca ha voluto dare di sostegno morale e spirituale a una città che ha pagato un così alto tributo ed è anche un segnale per il prezzo alto che in generale la cultura ha pagato in tutto il Paese e speriamo sia di buon augurio per il futuro di tutta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) (Adnkronos) - Sarà un concerto-evento in uno scenario di grande bellezza come il Teatro Donizetti diquello che vedrà Riccardoalla guida dell'Giovanile Luigiizzato daBanca. Il concerto sarà registrato a porte chiuse il 10 marzo, nel teatro da poco restaurato, e sarà trasmesso il 21 marzo in streaming sul sito di( "Tutto il paese è ancora sofferente per il diabolico virus - ha proseguito- ma il concerto è un segnale cheBanca ha voluto dare di sostegno morale e spirituale a una città che ha pagato un così alto tributo ed è anche un segnale per il prezzo alto che in generale la cultura ha pagato in tutto il Paese e speriamo sia di buon augurio per il futuro di tutta ...

Advertising

TV7Benevento : Muti e l'Orchestra Cherubini a Bergamo per le vittime del Covid, sponsor Bper... - GiorgioAntonel1 : RT @Adnkronos: Muti e l'Orchestra Cherubini a Bergamo per le vittime del #Covid, sponsor @GruppoBPER_PR - Fusillide : RT @Adnkronos: Muti e l'Orchestra Cherubini a Bergamo per le vittime del #Covid, sponsor @GruppoBPER_PR - ADM_assdemxmi : RT @Adnkronos: Muti e l'Orchestra Cherubini a Bergamo per le vittime del #Covid, sponsor @GruppoBPER_PR - Adnkronos : Muti e l'Orchestra Cherubini a Bergamo per le vittime del #Covid, sponsor @GruppoBPER_PR -