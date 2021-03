Morata | «Aspettano tutti che cadiamo ma finché ci saranno punti lotteremo fino alla fine»

(Di domenica 7 marzo 2021) Alvaroha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Lazio: le sue dichiarazioni A Dazn, Alvaroha parlato dopo Juve Lazio. Le sue parole: CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI GOL – «Ho passato 3 settimane difficili. Sembrava che avessi perso la forza in allenamento e in partita. È stato un periodo duro ma adesso sto recuperando bene, mi sento molto meglio e spero di stare ancora meglio in Champions.cheed oggi era una gara importantissima per far vedere che ci siamo.ci». Leggi su Calcionews24.com

Ripartiremo da sabato, cialtre tredici battaglie'. C'è molto rammarico per il 3 - 0: '... sappiamo come dobbiamo comportarci, ma se sbagliti punisce'....i campioni d'Italia aumentano i giri del motore anche grazie agli ingressi di Bernardeschi e... Pazienza, andiamo avanti, non abbiamo tempo per i rimpianti, ci13 battaglie da qui alla ...A Dazn, Alvaro Morata ha parlato così dopo la vittoria in rimonta della sua Juve contro la Lazio per 3-1: "Ho passato 3 settimane difficili. Sembrava ..."Siamo partiti male, per un nostro errore con un retropassaggio e abbiamo spalancato il gol alla Lazio. C'è stata una grande reazione e nonostante le molte assenze abbiamo giocat ...