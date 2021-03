LIVE Strade Bianche donne in DIRETTA: meno di 10 chilometri all’arrivo, Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli nel gruppo principale (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Ci prova Marta Cavalli a 8 chilometri dal termine con Van Dijk e Moolman, tentativo stoppato sul nascere. 12.56 E invece no, il gruppo Longo Borghini rientra sulla Van Vleuten e sulla Vos ai -9 dalla conclusione. Due azzurre nel gruppo principale, Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli. 12.55 A dieci chilometri dal traguardo il vantaggio delle due olandesi dovrebbe essere inferiore ai 10 secondi. Ma quando il duo di testa è composto da queste due campionesse, un margine risicato può tranquillamente bastare. 12.53 Spinge tantissimo la Van Vleuten (Movistar), che sta portando ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.58 Ci provaa 8dal termine con Van Dijk e Moolman, tentativo stoppato sul nascere. 12.56 E invece no, ilrientra sulla Van Vleuten e sulla Vos ai -9 dalla conclusione. Due azzurre nel. 12.55 A diecidal traguardo il vantaggio delle due olandesi dovrebbe essere inferiore ai 10 secondi. Ma quando il duo di testa è composto da queste due campionesse, un margine risicato può tranquillamente bastare. 12.53 Spinge tantissimo la Van Vleuten (Movistar), che sta portando ...

