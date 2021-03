LIVE Biathlon, Sprint uomini Nove Mesto in DIRETTA: Johannes Boe l’atleta da battere, Hofer ci prova (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 E’ il momento anche della coppia dei big tedeschi, Doll e Peiffer che lo seguirà tra poco più di un minuto. 15.44 Interessante raffronto al 0.9km, con Loginov che paga già oltre 5? da Ponsiluoma. 15.43 E’ il momento di Jacquelin, che cerca risposte oggi di fatto solamente nel tiro a terra. 15.42 Anche Loginov sul tracciato, come anticipato c’è parecchia azione nella prima fase. 15.41 Partita la Sprint maschile di Nove Mesto con Ponsiluoma! 15.39 Due gradi la temperatura dell’aria in questo momento in loco. 15.37 Terminato l’azzeramento, la zona del poligono si è sgombrata e Ponsiluoma è pronto a partire, seguito dal connazionale Nelin. 15.35 Il primo a partire sarà lo svedese Ponsiluoma (1), poi abbiamo Loginov (3). Jacquelin col (5), Doll (7), Peiffer ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.45 E’ il momento anche della coppia dei big tedeschi, Doll e Peiffer che lo seguirà tra poco più di un minuto. 15.44 Interessante raffronto al 0.9km, con Loginov che paga già oltre 5? da Ponsiluoma. 15.43 E’ il momento di Jacquelin, che cerca risposte oggi di fatto solamente nel tiro a terra. 15.42 Anche Loginov sul tracciato, come anticipato c’è parecchia azione nella prima fase. 15.41 Partita lamaschile dicon Ponsiluoma! 15.39 Due gradi la temperatura dell’aria in questo momento in loco. 15.37 Terminato l’azzeramento, la zona del poligono si è sgombrata e Ponsiluoma è pronto a partire, seguito dal connazionale Nelin. 15.35 Il primo a partire sarà lo svedese Ponsiluoma (1), poi abbiamo Loginov (3). Jacquelin col (5), Doll (7), Peiffer ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto: alle 15.40 il via della Sprint maschile, gara fondamentale per la Coppa del Mondo #6Marzo - neveitalia : LIVE da Nove Mesto: alle 15.40 il via della Sprint maschile, gara fondamentale per la Coppa del Mondo #6Marzo… - alcinx : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto per la Sprint femminile: Eckhoff va a caccia del quinto successo consecutivo, Italia a cinque punte #6Ma… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto per la Sprint femminile: Eckhoff va a caccia del quinto successo consecutivo, Italia a cinque punte #6Ma… - neveitalia : LIVE da Nove Mesto per la Sprint femminile: Eckhoff va a caccia del quinto successo consecutivo, Italia a cinque pu… -