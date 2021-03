L' imprenditore Delpin | “I miei polmoni non ripartono ma non mollo”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : imprenditore Delpin

La Repubblica Firenze.it

Lui, Danielepoco più che cinquantenne, era piombato all'improvviso nell'incubo. E aveva paura. Gli avevano diagnosticato una polmotite bilaterale, e siccome non respirava da ..."Alla fine ci sono arrivato in rianimazione - ha scritto venerdì sera- ho una polmonite bilaterale e non saturo, che vuol dire che non respiro da solo. Non succede niente ma se succedesse ...Daniele Delpin è ricoverato dal 25 febbraio all'ospedale San Jacopo, tantissimi i messaggi sotto i suoi post su Facebook ...in queste ore all’imprenditore Daniele Delpin dal mondo della politica pistoiese dopo il suo post su Facebook. Il sindaco di Pescia, Oreste Giurlani ha condiviso il post di Delpin scrivendo "Forza ...