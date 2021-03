Leonardo Lamacchia, coming out ad Amici 2021: “Non ho paura di nulla” (Di sabato 6 marzo 2021) coming out di Leonardo Lamacchia ad Amici 2021 attraverso una lettera letta da Maria De Filippi: “Non ho paura di nulla, non voglio più averne”. Leonardo Lamacchia si è raccontato attraverso una lunga lettera letta da Maria De Filippi durante lo speciale di Amici andato in onda su Amazon Prime Video. Il cantautore ha fatto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 6 marzo 2021)out diadattraverso una lettera letta da Maria De Filippi: “Non hodi, non voglio più averne”.si è raccontato attraverso una lunga lettera letta da Maria De Filippi durante lo speciale diandato in onda su Amazon Prime Video. Il cantautore ha fatto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

infoitcultura : Amici 20, Leonardo Lamacchia fa coming out con Maria: lettera completa - infoitcultura : Amici 20, il coming out di Leonardo Lamacchia: “L’omofobia è ancora un problema enorme” (video) - infoitcultura : Amici 20, Leonardo Lamacchia fa coming out: “Sono gay! Avevo paura a dirlo, ora non più” - infoitcultura : Amici 20, Leonardo Lamacchia ha fatto coming out - SerieTvserie : Amici 20, il coming out di Leonardo Lamacchia: “L’omofobia è ancora un problema enorme” (video) -