Juventus – Lazio Serie A TIM | streaming DAZN | formazioni | precedenti

(Di sabato 6 marzo 2021) Il match traè in programma stasera per laA TIM:in diretta e in tv, dove vederla. Dopo appena un giorno di pausa, torna laA TIM, con ben tre anticipi importanti sotto vari aspetti. La classifica vede la minifuga dell’Inter, che attualmente ha sei punti di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Bernardeschi, Ramsey, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Morata. All. Pirlo(3 - 5 - 2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, ...DIRETTA: GLI ALLENATORI Manca sempre meno alla diretta di, che sarà naturalmente una sfida anche tra i due allenatori Andrea Pirlo e Simone Inzaghi. L'incrocio è suggestivo per ...All'Allianz Stadium è tutto pronto per la sfida di campionato tra Juventus e Lazio: di seguito la diretta scritta del match. LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic, Leiva, ...Partita stupenda quella di questa sera tra Juventus e Lazio all'Allianz Arena di Torino. Entrambe le squadre arrivano un po corte dei uomini, ma lo spettacolo non mancherà di certo.