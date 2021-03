Juve-Lazio, Ronaldo è stanco, resterà in panchina (Di sabato 6 marzo 2021) Contro la Lazio, stasera, la Juventus sembra debba fare a meno di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sarà quasi sicuramente in panchina per un affaticamento fisico. Nessun guaio muscolare, solo stanchezza per le tante partite disputate finora senza mai fermarsi. CR7 è stato convocato da Pirlo, ma non sarà schierato titolare. A partire dal primo minuto ci saranno Morata e Kulusevski. Avrebbe riposato già contro lo Spezia, ma i problemi di Morata hanno convinto il tecnico ad utilizzarlo ancora una volta. Adesso, però, con il Porto all’orizzonte, è necessario fargli tirare un po’ il fiato. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) Contro la, stasera, lantus sembra debba fare a meno di Cristiano. Il portoghese sarà quasi sicuramente inper un affaticamento fisico. Nessun guaio muscolare, solo stanchezza per le tante partite disputate finora senza mai fermarsi. CR7 è stato convocato da Pirlo, ma non sarà schierato titolare. A partire dal primo minuto ci saranno Morata e Kulusevski. Avrebbe riposato già contro lo Spezia, ma i problemi di Morata hanno convinto il tecnico ad utilizzarlo ancora una volta. Adesso, però, con il Porto all’orizzonte, è necessario fargli tirare un po’ il fiato. L'articolo ilNapolista.

Advertising

juventusfc : ????? Q?uale di questi cinque gol vi ha fatto esultare di più? #JuveLazio - GoalItalia : ?? Bonucci, Cuadrado e De Ligt per la Lazio ?? Chiellini per il Porto ?? Dybala e Arthur stringono i tempi La Juventu… - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official ??? Le sue parole verso #JuveLazio LIVE su @JuventusTV ?? - ilbanale : Juve lazio stesse quote di milan udinese altra x? @andrea_82b15 Stanno a sistemà i bilanci a singapore... - toravon_ : juve - lazio 0-1 al 14° calcio di rigore per la juve ronaldo: -