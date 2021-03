Juve Lazio 3-1 LIVE | Morata freddo dal dischetto

(Di sabato 6 marzo 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Inviato all’Allianz Stadium) – All’ “Allianz Stadium”si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match dello Stadium 4? Tiro Fares – Soffiato il pallone a Cuadrado e conclusione destra dal limite. Il pallone sorvola di poco la traversa 5?lamenta una trattenuta di Hoedt – Lo spagnolo stava aggredendo l’area, tutto regolare per Massa 9? Punizione Milinkovic – Dai 25 metri, il pallone sfiora il palo protetto da Szczesny 14? Gol Correa – Errore banale in ...

pericolosa due volte nello spazio di 1'. 5'st Grande giocata di Chiesa , che si libera dentro l'area di rigore e riesce ad andare alla conclusione. Parata di Reina.Tutto pronto all'Allianz Stadium per, tra pochi minuti il fischio d'inizio. Pirlo per non mollare definitivamente l'opzione scudetto. Inzaghi per non allontanarsi dal treno Champions ...