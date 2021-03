Inter, prima lo scudetto e poi l’Europa: Conte vuole aprire un ciclo (Di sabato 6 marzo 2021) Conte vuole aprire un ciclo con l’Inter, lo scudetto è l’obiettivo primario poi si comincerà a pensare all’Europa L’Inter è prima in classifica con un vantaggio di ben 6 punti sui cugini e rivali del Milan. Merito soprattutto di Antonio Conte che è riuscito a creare un’alchimia perfetta nell’ambiente nerazzurro dopo le frizioni della scorsa estate. E in casa Interista, come riporta La Gazzetta dello Sport, si comincia a pensare che vede proprio l’allenatore leccese come comandate della nave ancora a lungo. L’Inter vuole dare continuità al progetto Conte e lo stesso tecnico ha tutte le intenzioni di aprire un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021)uncon l’, loè l’obiettivorio poi si comincerà a pensare alL’in classifica con un vantaggio di ben 6 punti sui cugini e rivali del Milan. Merito soprattutto di Antonioche è riuscito a creare un’alchimia perfetta nell’ambiente nerazzurro dopo le frizioni della scorsa estate. E in casaista, come riporta La Gazzetta dello Sport, si comincia a pensare che vede proprio l’allenatore leccese come comandate della nave ancora a lungo. L’dare continuità al progettoe lo stesso tecnico ha tutte le intenzioni diun ...

OptaPaolo : 1 - Prima di Alexis Sánchez, l’ultimo giocatore cileno ???? a realizzare una marcatura multipla in Serie A con l’Inte… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? INTER CHE MUSICA, MILAN CHE FESTIVAL Tutte le #notizie ??… - pisto_gol : L’Inter è 1^in classifica, ha il miglior attacco-57 gol-e la 2^difesa-24 gol subiti. È prima per expected goals e p… - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? Covid, la #SerieA teme un altro stop ?? #Inter, autostrada per lo #Scudetto: ora #Conte… - infoitsport : Prima pagina GdS - ConTer resterò: il tecnico prepara con Marotta la terza stagione all'Inter -