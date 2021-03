Il Dalai Lama si è vaccinato contro il covid con Astrazeneca

Advertising

Il Dalai Lama è stato vaccinato oggi contro il Covid in un ospedale di Dharmsala, in India, dove vive. Il personale dell'ospedale ha detto che il paziente, 85 anni, ha ricevuto il vaccino AstraZeneca. "Per prevenire problemi seri, questa iniezione è molto, molto utile", ha affermato il leader spirituale del Tibet.