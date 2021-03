Gigi D’Alessio, la sua nuova fidanzata: prima sbandierata poi sparita. Le indiscrezioni (Di sabato 6 marzo 2021) Gigi D’Alessio avrebbe ha già un nuovo amore. La nuova fidanzata del cantautore napoletano sembra già sparita nel nulla… Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@Gigidalessioreal) Il cantautore e neomelodico napoletano, Gigi D’Alessio ha già scoperto il volto della sua nuova fiamma d’amore, la ventottenne, Denise Esposito. Secondo le L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 6 marzo 2021)avrebbe ha già un nuovo amore. Ladel cantautore napoletano sembra giànel nulla… Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@dalessioreal) Il cantautore e neomelodico napoletano,ha già scoperto il volto della suafiamma d’amore, la ventottenne, Denise Esposito. Secondo le L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

_the_jackal : Gigi D'Alessio ha finalmente portato un po' di allegria a questo Sanremo #Sanremo2021 - CdGherardesca : Brano di Arisa (Gigi D’Alessio) finora il migliore. #Sanremo2021 - AndreaDianetti : Immaginatevi Miccio come sta vivendo questo momento Gigi D'Alessio e company. #Sanremo2021 - GandeRossana : @CanYamanMedia @ArisaMusic E si è proprio una bella canzone scritta dal nostro grande Gigi D'Alessio - RAFFAELLA_9390 : RT @SweetVesevus: @martydassisti È come chiedere la neve ad agosto! Solo gigi d'alessio può! ?? Scherzo, magari li facessero parlare come du… -