Ghoulam carica la squadra | discorso ai compagni prima dell’allenamento

Faouziha fatto un discorso alla squadra dopo il pareggio col Sassuolo, il terzino crede che il Napoli sia da scudetto ma deve reagire.... insieme a, ha spiegato che non si possono buttare così i punti, per errori che possono assolutamente essere evitati. Poi la: "Ora ripartiamo, inseguiamo la Champions, crediamoci". A ...Ghoulam carica i compagni con un discorso prima dell'allenamento Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Faouzi Ghoulam ha caricato i ...Faouzi Ghoulam ha fatto un discorso alla squadra dopo il pareggio col Sassuolo, il terzino crede che il Napoli sia da scudetto ma deve reagire.