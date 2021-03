Genoa, il calvario di Cassata: “Infortuni e Covid. In campo sotto la neve per ritrovare me stesso. Ora salviamoci” (Di sabato 6 marzo 2021) Lunga ed intensa intervista rilasciata da Francesco Cassata a Il Secolo XIX. Il centrocampista del Genoa ha racconato l'anno vissuto tra Infortuni, Covid e le tante difficoltà avute per tornare a mettersi a disposizione della squadra del Grifone. Un periodo buio dal punto di vista professionale e personale...Il racconto di Cassatacaption id="attachment 1103865" align="alignnone" width="738" Genoa Cassata (getty images)/caption"Ho avuto un Infortunio muscolare a inizio agosto, quella sera al Ferraris mentre giocavamo contro il Verona. Poi però è arrivato il Covid, c'è stato il contagio in squadra e il Genoa si è fermato", ha spiegato Cassata. "Sono rimasto in quarantena per tre settimane. Mi ha ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 marzo 2021) Lunga ed intensa intervista rilasciata da Francescoa Il Secolo XIX. Il centrocampista delha racconato l'anno vissuto trae le tante difficoltà avute per tornare a mettersi a disposizione della squadra del Grifone. Un periodo buio dal punto di vista professionale e personale...Il racconto dicaption id="attachment 1103865" align="alignnone" width="738"(getty images)/caption"Ho avuto uno muscolare a inizio agosto, quella sera al Ferraris mentre giocavamo contro il Verona. Poi però è arrivato il, c'è stato il contagio in squadra e ilsi è fermato", ha spiegato. "Sono rimasto in quarantena per tre settimane. Mi ha ...

