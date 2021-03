(Di sabato 6 marzo 2021) Ha scelto prima il campo e poi le parole.si è volutoredalle scarpe nei confronti della squadra nella quale è cresciuto fin dai tempi delle giovanili: l'Arsenal. L'attuale numero uno dell'Aston Villa, tra i migliori portieri di Premier League in questa ultima stagione, ha parlato a Sky Sports dell'ai Gunners e delle sue sensazioni anche quando vestiva ancora la divisa del club di Londra.: "L'Arsenal non mi meritava..."caption id="attachment 1103889" align="alignnone" width="576"(getty images)/captionSembrava poter finalmente ottenere quel posto da titolare tanto sudato e per il quale aveva combattuto per anni nell'Arsenal, ma ...

Advertising

ItaSportPress : Emiliano Martinez si toglie qualche sassolino: 'Addio all'Arsenal? Ora sono felice. Non mi meritavano...' -… - PremierShowIT : Il Leeds, nonostante una grande prestazione, non riesce a violare il fortino dell'Aston Villa che si prende la vitt… -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano Martinez

ItaSportPress

Commenta per primo Le prestazioni del numero 10 dell'Aston Villa Jack Grealish sono sotto gli occhi di tutti, non solo in Inghilterra, tanto che recentemente, il suo portierelo aveva paragonato ad un ' Messi ma con il piede destro '. Secondo l'ex centrocampista del Manchester United Paul Scholes , un'istituzione da quelle parti, per il capitano dei ...A disposizione: Pere Milla,Rigoni, Paulo Gazzaniga, Lluis Andreu, Diego González, ... Allenatore:. ELCHE (3 - 4 - 2 - 1): Badia; Barragan, Josema, Verdu; Cifuentes, Guti, Mfulu, ...Le prestazioni del numero 10 dell’Aston Villa Jack Grealish sono sotto gli occhi di tutti, non solo in Inghilterra, tanto che recentemente, il suo portiere ...A decidere è stato un gol siglato da David McGoldrick che ha rotto in maniera definitiva l'equilibrio che si era venuto a creare nella sfida tra Sheffield United e Aston Villa. In un confronto che ha ...