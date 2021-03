Citroën - Primi collaudi per la nuova C5 (Di sabato 6 marzo 2021) Oggi la sigla C5 è sinonimo di Suv grazie alla Aircross, ma presto la Citroën potrebbe tornare a utilizzare questo nome anche per un'ammiraglia. La nuova quattro porte è attesa per il 2022 e con tutta probabilità sarà basata sulla piattaforma Emp2: se così fosse, anche la meccanica potrebbe essere identica a quella della sport utility, con una particolare attenzione riservata alle versioni plug-in hybrid. La C5 diventa una crossover. Le prime due generazioni della C5, prodotte tra il 2000 e il 2017, erano proposte in versione berlina e wagon, ma per il futuro la Citroën ha immaginato una formula diversa, che potrebbe strizzare l'occhio al mondo delle crossover. Il prototipo immortalato in queste foto spia è caratterizzato dai tratti tipici che accomunano le vetture a ruote alte: passo lungo, assetto rialzato, parafanghi sagomati e ... Leggi su quattroruote (Di sabato 6 marzo 2021) Oggi la sigla C5 è sinonimo di Suv grazie alla Aircross, ma presto lapotrebbe tornare a utilizzare questo nome anche per un'ammiraglia. Laquattro porte è attesa per il 2022 e con tutta probabilità sarà basata sulla piattaforma Emp2: se così fosse, anche la meccanica potrebbe essere identica a quella della sport utility, con una particolare attenzione riservata alle versioni plug-in hybrid. La C5 diventa una crossover. Le prime due generazioni della C5, prodotte tra il 2000 e il 2017, erano proposte in versione berlina e wagon, ma per il futuro laha immaginato una formula diversa, che potrebbe strizzare l'occhio al mondo delle crossover. Il prototipo immortalato in queste foto spia è caratterizzato dai tratti tipici che accomunano le vetture a ruote alte: passo lungo, assetto rialzato, parafanghi sagomati e ...

