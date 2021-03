Catania, i 20 di Raffaele per Bisceglie. Out Reginaldo (Di sabato 6 marzo 2021) Bisceglie come nuova tappa per il riscatto. Il Catania sa che non può fallire domani sul campo della squadra pugliese dopo aver perso malissimo il derby contro il Palermo. Il tecnico Raffaele sa anche che non è consentito cercare alibi o accampare scuse. A Bisceglie solo per i tre punti. Il tecnico al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, ha convocato 20 giocatori per la sfida al Bisceglie, in programma domenica 7 marzo alle 15.00 allo stadio "Gustavo Ventura" e valevole per la ventinovesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Squalificato Pinto, tra gli indisponibili anche Volpe e Reginaldo: il primo risente dei postumi di una distorsione alla caviglia destra, il secondo ha riportato una lieve contrattura; entrambi lavoreranno a parte a Torre del ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 marzo 2021)come nuova tappa per il riscatto. Ilsa che non può fallire domani sul campo della squadra pugliese dopo aver perso malissimo il derby contro il Palermo. Il tecnicosa anche che non è consentito cercare alibi o accampare scuse. Asolo per i tre punti. Il tecnico al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, ha convocato 20 giocatori per la sfida al, in programma domenica 7 marzo alle 15.00 allo stadio "Gustavo Ventura" e valevole per la ventinovesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Squalificato Pinto, tra gli indisponibili anche Volpe e: il primo risente dei postumi di una distorsione alla caviglia destra, il secondo ha riportato una lieve contrattura; entrambi lavoreranno a parte a Torre del ...

