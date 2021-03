Calcio, un anno di solitudine: il covid ha chiuso le porte a una passione (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiOtto marzo 2020, Parma–Spal: recupero della 25esima giornata di serie A, prima partita dell’era Calcio al tempo della pandemia, con le tribune insolitamente vuote e uno strano balletto tra tamponi impazziti e quel ritornello, “si gioca o no?“. Sembrava una inquietudine passeggera, è diventata la normalità. Da quel giorno sono passati 12 mesi, un anno di solitudine per il Calcio dopo più di 100 di passione e stadi pieni. La pandemia che ha stravolto il mondo non ha risparmiato lo sport preferito dagli italiani, deciso peraltro a resistere. Ma da quel giorno è stato come andare sulle montagne russe delle emozioni. Il 10 marzo, la Figc ratifica la sospensione del campionato, di tutti i campionati, in base al decreto del governo per l’emergenza coronavirus. Non era mai successo, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiOtto marzo 2020, Parma–Spal: recupero della 25esima giornata di serie A, prima partita dell’eraal tempo della pandemia, con le tribune insolitamente vuote e uno strano balletto tra tamponi impazziti e quel ritornello, “si gioca o no?“. Sembrava una inquietudine passeggera, è diventata la normalità. Da quel giorno sono passati 12 mesi, undiper ildopo più di 100 die stadi pieni. La pandemia che ha stravolto il mondo non ha risparmiato lo sport preferito dagli italiani, deciso peraltro a resistere. Ma da quel giorno è stato come andare sulle montagne russe delle emozioni. Il 10 marzo, la Figc ratifica la sospensione del campionato, di tutti i campionati, in base al decreto del governo per l’emergenza coronavirus. Non era mai successo, ...

Advertising

ZZiliani : Cara Lega @SerieA, so che fatichi molto a vendere i diritti tv, tutti giocano al ribasso, il nostro calcio fa pena.… - sportli26181512 : #Diawara, ok il posto è tuo. Ecco come è rinato dopo un anno da incubo: Il centrocampista sarà il sostituto dell'in… - MiragliaDiego : @Torrenapoli1 Perciò sto schifando il calcio, perché a un certo punto della stagione, io ho smesso di farlo, m'è ve… - SPalermo91 : RT @mirkonicolino: Ad un anno dallo stop, il calcio italiano di nuovo nell'incubo Covid. Il rischio sospensione è alto per l'impennata dei… - mirkonicolino : Ad un anno dallo stop, il calcio italiano di nuovo nell'incubo Covid. Il rischio sospensione è alto per l'impennata… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio anno Covid, il calcio rischia un nuovo stop Corriere dello Sport.it CdS sul Covid: "Il calcio rischia un nuovo stop, cresce la paura della sospensione" L'edizione odierna del Corriere dello Sport, analizzando l'andamento della curva dei contagi, riflette: e se il calcio rischiasse di fermarsi di nuovo?

Calcio, un anno di solitudine: il covid ha chiuso le porte a una passione Sembrava una inquietudine passeggera, è diventata la normalità. Da quel giorno sono passati 12 mesi, un anno di solitudine per il calcio dopo più di 100 di passione e stadi pieni. La pandemia che ha ...

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, analizzando l'andamento della curva dei contagi, riflette: e se il calcio rischiasse di fermarsi di nuovo?Sembrava una inquietudine passeggera, è diventata la normalità. Da quel giorno sono passati 12 mesi, un anno di solitudine per il calcio dopo più di 100 di passione e stadi pieni. La pandemia che ha ...