Ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo 2021 (confrontata con gli anni precedenti) (Di sabato 6 marzo 2021) Quali sono stati gli Ascolti della quarta puntata del Festival di Sanremo del 2021? Se la prima serata di Amadeus con Ibrahimovic ha totalizzato 9.836.000 telespettatori ottenendo il 46,6% di share, la seconda serata con Elodie co-conduttrice ha fatto 7.586.000 telespettatori con il 42,1% di share, la terza con la modella Vittoria Ceretti ha fatto 7.653.000 con il 44,3% di share, quella di ieri sera – la quarta con Barbara Palombelli – ha totalizzato 8.014.000 spettatori con il 44,7% di share. L'anno scorso (Amadeus) la quarta puntata ha ottenuto una media di 9.504.000 telespettatori con il 53,3% di share; mentre nel 2019 (Claudio Baglioni) venne visto da 9.552.000 telespettatori e 46,1% di share.

