Andrey Rublev vola in finale a Rotterdam. Battuto Tsitsipas in due set (Di sabato 6 marzo 2021) Andrey Rublev è il primo finalista del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il russo, nel pomeriggio, ha Battuto nel penultimo atto il greco Stefanos Tsitsipas: 6-3 7-6 lo score finale dopo 1h e 36 minuti di match. Prosegue imperterrita, dunque, la marcia del nativo di Mosca negli ATP 500. Per lui si tratta infatti della 19esima vittoria consecutiva dopo i successi ottenuti la scorsa stagione ad Amburgo, Vienna e San Pietroburgo. Domani Rublev, nell’ultimo atto, andrà alla caccia del suo ottavo titolo nel circuito maggiore, il quarto di categoria 500. Rublev non trema nei momenti importanti e la vince in due set Nella foto un desolato Stefanos Tsitsipas – Photo Credit: via Twitter,@abnamrowttLa differenza nel primo set sta nella gestione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021)è il primo finalista del torneo ATP 500 di. Il russo, nel pomeriggio, hanel penultimo atto il greco Stefanos: 6-3 7-6 lo scoredopo 1h e 36 minuti di match. Prosegue imperterrita, dunque, la marcia del nativo di Mosca negli ATP 500. Per lui si tratta infatti della 19esima vittoria consecutiva dopo i successi ottenuti la scorsa stagione ad Amburgo, Vienna e San Pietroburgo. Domani, nell’ultimo atto, andrà alla caccia del suo ottavo titolo nel circuito maggiore, il quarto di categoria 500.non trema nei momenti importanti e la vince in due set Nella foto un desolato Stefanos– Photo Credit: via Twitter,@abnamrowttLa differenza nel primo set sta nella gestione ...

Advertising

ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Andrey Rublev ???? ?? 18 vittorie di fila in tornei ATP 500 ?? SF N°6 in ATP 500 ?? SF N°4 consecutiva in ATP 500 ?? 7 vitt… - FiorinoLuca : Andrey Rublev ???? ?? 18 vittorie di fila in tornei ATP 500 ?? SF N°6 in ATP 500 ?? SF N°4 consecutiva in ATP 500 ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrey Rublev ATP Rotterdam 2021: Andy Murray al 2° turno, Fucsovics vince la maratona contro Opelka, Nishikori ok Una vittoria in rimonta per Andy che dovrà affrontare nel prossimo turno il vincitore del confronto tra il russo Andrey Rublev (n.8 del mondo) e l'americano Marcos Giron (n.80 ATP). Infine, al ...

Djokovic eguaglia Federer, 310 settimane da numero 1 Atp Quarto è Dominik Thiem, davanti a Federer - pronto al rientro a Doha - insidiato da Stefanos Tsitsipas (appena 35 punti il divario), seguono Alexander Zverev, Andrey Rublev, Diego Schwartzman e ...

ATP Rotterdam: Tsitsipas piega Khachanov, super semifinale con Rublev Ubi Tennis Federer riparte da Chardy o Evans Dopo 14 mesi di assenza dai campi da gioco, manca ormai pochissimo al ritorno di Roger Federer (ATP 5) all'ATP 250 di Doha. Nel torneo qatariota il basilese figurerà come una delle quattro teste di se ...

Atp Doha - sorteggiato il tabellone: il cammino di Roger Federer Dopo una lunghissima attesa finalmente il campione di tennis, lo svizzero Roger Federer fa il suo rientro nel circuito Atp. Dopo 14 mesi di assenza il tennista svizzero riparte dal torneo di Doha, il ...

Una vittoria in rimonta per Andy che dovrà affrontare nel prossimo turno il vincitore del confronto tra il russo(n.8 del mondo) e l'americano Marcos Giron (n.80 ATP). Infine, al ...Quarto è Dominik Thiem, davanti a Federer - pronto al rientro a Doha - insidiato da Stefanos Tsitsipas (appena 35 punti il divario), seguono Alexander Zverev,, Diego Schwartzman e ...Dopo 14 mesi di assenza dai campi da gioco, manca ormai pochissimo al ritorno di Roger Federer (ATP 5) all'ATP 250 di Doha. Nel torneo qatariota il basilese figurerà come una delle quattro teste di se ...Dopo una lunghissima attesa finalmente il campione di tennis, lo svizzero Roger Federer fa il suo rientro nel circuito Atp. Dopo 14 mesi di assenza il tennista svizzero riparte dal torneo di Doha, il ...