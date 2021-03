Zingaretti dimesso: è una nuova alba per il PD? (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri la notizia shock delle dimissioni del segraterio PD Nicola Zingaretti, oggi tutti i retroscena e le possibili cause di una rottura preannunciata Oggi l’Italia si sveglia con un nuovo grattacapo: cosa succede oggi al PD dopo le dimissioni di Zingaretti? Certo, forse non è la prima domanda che si pongono gli italiani, certamente più interessati a capire perché i fiori di Sanremo vengono dati solo alle donne, ma è comunque un quesito importante. Che tutti aprano bene gli occhi, oltre alla pandemia globale, la rivoluzione/involuzione della politica italiana è solo agli inizi. Fare una lista puntigliosa di tutte le scosse avvenute nel mondo della politica risulterebbe ridondante. Ma il 2021 è iniziato con scossoni e terremoti e non ha alcuna intenzione di volersi fermare. Qualche mente maliziosa potrebbe insinuare che le dimissioni di ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri la notizia shock delle dimissioni del segraterio PD Nicola, oggi tutti i retroscena e le possibili cause di una rottura preannunciata Oggi l’Italia si sveglia con un nuovo grattacapo: cosa succede oggi al PD dopo le dimissioni di? Certo, forse non è la prima domanda che si pongono gli italiani, certamente più interessati a capire perché i fiori di Sanremo vengono dati solo alle donne, ma è comunque un quesito importante. Che tutti aprano bene gli occhi, oltre alla pandemia globale, la rivoluzione/involuzione della politica italiana è solo agli inizi. Fare una lista puntigliosa di tutte le scosse avvenute nel mondo della politica risulterebbe ridondante. Ma il 2021 è iniziato con scossoni e terremoti e non ha alcuna intenzione di volersi fermare. Qualche mente maliziosa potrebbe insinuare che le dimissioni di ...

mante : Zingaretti si è dimesso su Facebook - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi Bersani: 'Mi sono dimesso la sera stessa dei 101. Avrei potuto ricandidarmi al congresso,… - PiazzapulitaLA7 : 'Mi sono dimesso la sera stessa dei 101. Avrei potuto ricandidarmi al congresso, ma avrei dovuto fare i nomi dei 10… - Rosyfree74 : RT @DavideRicci1973: Zingaretti si è dimesso senza essere stato in Arabia Saudita. Senza aver perso un Referendum Senza aver preso soldi e… - G0ffred0 : RT @Fornario: Zingaretti si è dimesso da segretario del Pd per non aver commesso il fatto. -