Von der Leyen “Dazi Airbus-Boeing sospesi per 4 mesi”

(Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – "Come nuovo inizio per la partnership tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, abbiamo deciso di sospendere tutte le tariffe relative alle controversiesu prodotti aerei e non aerei per un periodo iniziale di 4. Ci siamo anche impegnati a risolvere queste controversie". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der."Sono lieta di aver parlato con il presidente Biden questo pomeriggio, il primo di molti scambi e l'inizio di un buona collaborazione personale. Questa è un'ottima notizia per le aziende e per le industrie da una parte e dall'altra dell'Atlantico, ed è un segnale molto positivo per la nostra cooperazione economica negli anni a venire", ha aggiunto.