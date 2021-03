Uomini e donne, Megghi Galo e l'aborto: «Il mio bambino non ce la fa, troppo forte per poter morire ma troppo debole per vivere» (Di venerdì 5 marzo 2021) Megghi Galo, ex corteggiatrice di ?Uomini e donne? costretta a interrompere la sua gravidanza. Una triste notizia data da Megghi Galo, ex protagonista di ?Uomini e donne? ai... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021), ex corteggiatrice di ?? costretta a interrompere la sua gravidanza. Una triste notizia data da, ex protagonista di ?? ai...

robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - meb : Buone notizie dall’Europa: la Presidente @vonderleyen ha annunciato nuove misure per la parità salariale tra uomini… - poliziadistato : #4marzo Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo #CapodellaPolizia @Palazzo_Chigi lo ha nominato al vertice del Dip… - fabrizia_alb : @cosimoamato_ Vecchi e giovani, uomini e donne, NON CE LA POSSONO FARE!!! - PARABAVTAI : RT @misscantelli: buongiorno a tutti tranne a chi dice frasi come 'un uomo che picchia le donne onn è un vero uomo' no pierpaolo è proprio… -