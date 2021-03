Ucciso procuratore che indagava su morte Attanasio e Iacovacci in Congo

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nella Repubblica democratica del(Rdc) è stato “in una imboscata ilchesulladel nostro ambasciatore” Luca, “del carabiniere di scorta” Vittorio“e del loro autista nel nord Kivu”. Lo rende noto su Twitter GeopoliticalCenter, un gruppo di analisi strategica, militare, politica ed economica indipendente basato in Italia. Il, riportano i medialesi, si chiamava Mwilanya Asani William ed è stato assassinato in un’imboscata nel territorio di Rutshuru, nel Nord Kivu. La notizia, secondo ‘Mnctv’, è stata confermata in una nota delle forze armate, nella quale si attribuisce la responsabilità a militari ribelli del 3416esimo reggimento. ...

Iltornava da un vertice sulla sicurezza a Goma, nel nordest del paese, quando il suo convoglio è stato attaccato a circa 20 chilometri da Kibumba. Secondo una prima ricostruzione i ...Lo rende noto GeopoliticalCenter su Twitter Nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) è stato "in una imboscata ilche indagava sulla morte del nostro ambasciatore" Luca Attanasio, "del carabiniere di scorta" Vittorio Iacovacci "e del loro autista nel nord Kivu". Lo rende ...Si chiamava Mwilanya Asani William ed è stato assassinato in un'imboscata: la responsabilità sarebbe dei militari ribelli del 3416esimo reggimento ...L’autista Mustapha Milambo, nato a Goma, sotto contratto per il World Food Programme. Questo ripetono tutti per spiegarti cosa significhi fare l’ambasciatore: non stai dietro una scrivania, non sei un ...