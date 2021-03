Twitter: 6 secondi per correggere la pubblicazione di un messaggio (Di venerdì 5 marzo 2021) Twitter si adegua, o quanto meno ci prova, agli altri social network dando la possibilità ai propri iscritti di bloccare la pubblicazione di un messaggio dopo 'l'invio'. Non è certo il tasto 'modifica'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 marzo 2021)si adegua, o quanto meno ci prova, agli altri social network dando la possibilità ai propri iscritti di bloccare ladi undopo 'l'invio'. Non è certo il tasto 'modifica'...

repubblica : ?? Twitter, sei secondi per cambiare idea: arriva il comando per bloccare la pubblicazione - MediasetTgcom24 : Twitter: 6 secondi per correggere la pubblicazione di un messaggio #Twitter - juventusfc : ?????????? ?????????? ?????????? Quello di ieri di @AlvaroMorata (dopo 60 secondi) è il gol più veloce per un subentrato della Ju… - idainbloom : In che senso da ci tengo molto a te si è trasformato in mi sono innamorato anch'io nell'arco di tre secondi?… - lorellaxs : RT @fofficini: -le restano 4:37 secondi di vita io: #Sanremo2021 -