Tommaso Zorzi fa la lista delle concorrenti più false del GF Vip: tre nomi bomba (Di venerdì 5 marzo 2021) Tommaso Zorzi dopo aver vinto il Grande Fratello Vip ha parlato senza flirti a Verissimo, raccontando di aver fatto la pace con Aurora Ramazzotti e svelando cosa prova per Francesco Oppini dopo essersi dichiarato e facendo la classifica delle più false della Casa. Tommaso Zorzi fa la lista delle concorrenti più false del GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 marzo 2021)dopo aver vinto il Grande Fratello Vip ha parlato senza flirti a Verissimo, raccontando di aver fatto la pace con Aurora Ramazzotti e svelando cosa prova per Francesco Oppini dopo essersi dichiarato e facendo la classificapiùdella Casa.fa lapiùdel GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - tpi : Cosa c’è dietro alla vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello? - commentandotv : Questa diretta è stata come quando ti danno una porzione troppo piccola del tuo piatto preferito #direttazorpa… - gayasilvestri : RT @ale_ciarrox98: non esiste che @tommaso_zorzi non si sia rivisto il momento dell’uovo in testa a Francesco #tzvip #direttazorpa https:/… -