Terza ondata Coronavirus? Pregliasco: «Partiamo da un livello di impegno maggiore» (Di venerdì 5 marzo 2021) Il virologo Fabrizio Pregliasco, nel corso della trasmissione Rai Agorà, ha analizzato la situazione Covid. I dati del Coronavirus, rivelati dal bollettino degli ultimi giorni, non fanno dormire sonni tranquilli anzi. «Siamo - ha detto il medico - in una fase che potrei dire si sovrappone alla rampa iniziale della seconda ondata di ottobre.» Il grande timore è che la diffusione del contagio possa essere considerevole al punto da rendere difficile la sostenibilità della pressione sul sistema sanitario. Più contagi corrispondono, in proporzione, a maggiore necessità di ospedalizzazioni e soprattutto di posti in terapia intensiva. Coronavirus e possibile Terza ondata, il punto di vista Pregliasco Un anno fa si aveva il forte timore che, da un momento ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 marzo 2021) Il virologo Fabrizio, nel corso della trasmissione Rai Agorà, ha analizzato la situazione Covid. I dati del, rivelati dal bollettino degli ultimi giorni, non fanno dormire sonni tranquilli anzi. «Siamo - ha detto il medico - in una fase che potrei dire si sovrappone alla rampa iniziale della secondadi ottobre.» Il grande timore è che la diffusione del contagio possa essere considerevole al punto da rendere difficile la sostenibilità della pressione sul sistema sanitario. Più contagi corrispondono, in proporzione, anecessità di ospedalizzazioni e soprattutto di posti in terapia intensiva.e possibile, il punto di vistaUn anno fa si aveva il forte timore che, da un momento ...

