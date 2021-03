Sprint femminile Nove Mesto 2021 biathlon: start list, pettorali di partenza e italiane in gara (Di venerdì 5 marzo 2021) Tutto pronto per la Sprint femminile di Nove Mesto, in Slovacchia, valido per la Coppa del Mondo di biathlon 2021: ecco di seguito la start list dell’evento, i pettorali di partenza di tutti gli atleti e le italiane in gara. Dorothea Wierer sarà la prima delle italiane con il pettorale numero 16. A seguire Lisa Vittozzi con il 27, Federica Sanfilippo con il numero 40, Michela Carrara con il 64 e Irene Lardschneider con il 103. 1 PREUSS Franziska GER 2 BENDIKA Baiba LAT 3 OEBERG Hanna SWE 4 GASPARIN Selina SUI 5 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 6 SIMON Julia FRA 7 TALIHAERM Johanna EST 8 HERRMANN Denise GER 9 HAECKI Lena SUI 1995 10 EDER Mari FIN 1987 11 HETTICH Janina GER 12 ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Tutto pronto per ladi, in Slovacchia, valido per la Coppa del Mondo di: ecco di seguito ladell’evento, ididi tutti gli atleti e lein. Dorothea Wierer sarà la prima dellecon il pettorale numero 16. A seguire Lisa Vittozzi con il 27, Federica Sanfilippo con il numero 40, Michela Carrara con il 64 e Irene Lardschneider con il 103. 1 PREUSS Franziska GER 2 BENDIKA Baiba LAT 3 OEBERG Hanna SWE 4 GASPARIN Selina SUI 5 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 6 SIMON Julia FRA 7 TALIHAERM Johanna EST 8 HERRMANN Denise GER 9 HAECKI Lena SUI 1995 10 EDER Mari FIN 1987 11 HETTICH Janina GER 12 ...

