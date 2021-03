Schumacher e Mazepin | due rookie a confronto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 marzo 2021) Micke Nikitasaranno i due piloti della scuderia Haas per la stagione 2021. Entrambi i piloti, sono al loro primo anno in Formula Uno. Reduci dalla Formula Due che ha evidenziato tutte le loro incongruenze.: due futuri campioni? Non sarà una stagione facile per i due debuttanti. La Haas attualmente si presenta come la nona scuderia nella griglia della Formula Uno. Il team americano, nonostante i soli 3 punti conquistati nella stagione 2020, ha deciso di concentrare gli sviluppi per la vettura del 2022. Una scelta rischiosa che penalizzerà l’esordio dei due piloti provenienti dalla Formula Due. Mick arriva in F1 forte del titolo di campione del mondo di F2 ottenuto con la Prema Racing. Arriva anche con un cognome pesante da rappresentare che potrebbe complicare la ...