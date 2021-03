Sanremo 2021, scaletta cantanti e ospiti 5 marzo: l’ordine di uscita della quarta serata (Di sabato 6 marzo 2021) Al Festival di Sanremo 2021 tornano protagonisti le canzoni in gara dopo la serata dedicata ai duetti. Questa sera, venerdì 5 marzo, canteranno tutti i 26 gli artisti oltre ai semifinalisti della categoria giovani. Presenti tanti ospiti: a cominciare da Zlatan Ibrahimovic, tornato ieri in fretta e furia all’Ariston grazie al passaggio di un motociclista. E poi ci sarà un altro “quadro” di Achille Lauro, tornerà sul palco che l’ha fatto conoscere al grande pubblico Mahmood e ci sarà Alessandra Amoroso. Di seguito gli artisti in ordine alfabetico. CAMPIONI Annalisa – Dieci Aello – Ora Maneskin – Zitti e buoni Noemi – Glicine Orietta Berti – Quando ti sei innamorato Colapesce/Di Martino – Musica leggerissima Max Gazzè – Il farmacista Willie Peyote – Mai dire mai (La Locura) Malika Ayane – ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Al Festival ditornano protagonisti le canzoni in gara dopo ladedicata ai duetti. Questa sera, venerdì 5, canteranno tutti i 26 gli artisti oltre ai semifinalisticategoria giovani. Presenti tanti: a cominciare da Zlatan Ibrahimovic, tornato ieri in fretta e furia all’Ariston grazie al passaggio di un motociclista. E poi ci sarà un altro “quadro” di Achille Lauro, tornerà sul palco che l’ha fatto conoscere al grande pubblico Mahmood e ci sarà Alessandra Amoroso. Di seguito gli artisti in ordine alfabetico. CAMPIONI Annalisa – Dieci Aello – Ora Maneskin – Zitti e buoni Noemi – Glicine Orietta Berti – Quando ti sei innamorato Colapesce/Di Martino – Musica leggerissima Max Gazzè – Il farmacista Willie Peyote – Mai dire mai (La Locura) Malika Ayane – ...

